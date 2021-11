Há rumores de que Red Dead Redemption Remastered está em desenvolvimento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mídia francesa Rockstar Magazine afirma que Red Dead Redemption Remastered está nos estágios iniciais de desenvolvimento. Uma tradução da Dark Side of Gaming afirma que a remasterização estaria na mesma linha do próximo Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Se for verdade, isso significaria que a remasterização mantém a aparência clássica do Red Dead Redemption original; Ao atualizar a iluminação, texturas, distâncias de desenho e alinhar os controles com Red Dead Redemption 2 .

É improvável que Red Dead Redemption precise de tanto trabalho quanto os títulos incluídos na remasterização da Grand Theft Auto Trilogy, sendo uma geração mais recente, mas aqueles que entraram na franquia com Red Dead Redemption 2 certamente apreciarão a revisão. Especialmente quando reproduzido em uma TV 4K.

Em maio, a empresa-mãe Take-Two Interactive disse que tinha três remasterizações não anunciadas em andamento, então o boato parece que pode ter credibilidade. Supôs-se que esses três títulos eram os jogos que compunham a Grand Theft Auto Trilogy, mas o tempo dirá se a Rockstar está contando isso como uma única remasterização.

Não foram mencionadas plataformas específicas, mas se os lançamentos recentes servirem de referência, esperamos ver a remasterização de PCs e consoles da geração atual.