(Pocket-lint) - Grand Theft Auto: San Andreas está sendo organizado e remasterizado para consoles modernos como parte da coleção Definitive Edition que chegará em 7 de dezembro. Mas isso não é tudo, descobriu-se que ele também está sendo convertido para rodar em realidade virtual.

Anunciado como parte das manobras principais do Facebook Connect , está em desenvolvimento para o fone de ouvido Meta Quest 2 (anteriormente conhecido como Oculus Quest 2 ).

Um post no blog do Oculus afirma que é um projeto que está "há muitos anos em construção" e que esperamos descobrir mais sobre ele "em breve". Além disso, porém, pouco mais é compartilhado ou conhecido.

Ainda não sabemos se a versão VR do jogo será truncada ou se apresentará todo o original. Talvez haja alguns elementos que não funcionariam bem em RV, por exemplo.

Os sistemas de controle teriam que ser completamente mudados - algo que a coleção da trilogia de aniversário também é promissora.

Que terá novos sistemas de controle, mais parecidos com o do GTA V. O combate, principalmente, será melhorado, ouvimos falar.

Se você não pode esperar pelo sucesso de San Andreas em VR, GTA - The Trilogy: Definitive Edition estará disponível para PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC e Nintendo Switch em breve. Também será lançado em iOS e Android no ano novo.

