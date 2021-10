Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Rockstar não esperou muito para nos dar mais detalhes sobre sua trilogia remasterizada de jogos Grand Theft Auto - em primeiro lugar, confirmando que o pacote será lançado digitalmente em 11 de novembro de 2021 e, em seguida, dando-nos um monte de cenas de jogo para aprofundarmos.

Uma grande atualização no site oficial da trilogia também confirma que custará £ 55 ou $ 60, além de detalhar algumas das melhorias que estão chegando aos três jogos do pacote. Um lançamento físico aparentemente limitado seguirá em 7 de dezembro.

O melhor de tudo, San Andreas - The Definitive Edition chegará ao Xbox Game Pass no lançamento, enquanto GTA III - The Definitive Edition chegará ao PlayStation Now, dando aos jogadores de ambos os lados do corredor a chance de experimentar os remasterizadores.

Grandes atualizações de resolução e texturas são imediatamente óbvias no trailer, assim como os novos modelos de personagens que fazem o seu melhor para refletir os gráficos ligeiramente animados que os jogos originais empregavam (ficando mais realistas à medida que avançavam).

Rockstar diz que todos os três jogos agora desfrutam de esquemas de controle modernos na veia de GTA V, com melhor direcionamento e tiroteio, junto com melhores minimapas e rodas de seleção de armas. Todos os elementos visuais dos jogos foram reformulados, até os efeitos do clima e a iluminação totalmente nova.

Você obterá mais detalhes no ambiente e distâncias de desenho muito maiores. No PC, isso será auxiliado pela tecnologia DLSS da Nvidia, enquanto no PS5 ou Xbox Series X os jogos terão resolução 4K a 60 quadros por segundo para uma jogabilidade suave e nítida.

É certamente incrível ver os jogos em movimento, parecendo novos, mas familiares, mas quão bem os estilos de arte se combinam com a jogabilidade moderna continuará para ser visto assim que pudermos colocar nossas mãos neles.