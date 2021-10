Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Rockstar pode ter confirmado que lançará uma coleção de GTA III, Vice City e San Andreas para PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC e Nintendo Switch, mas ainda não revelou nenhuma das melhorias que os jogadores irão experimentar . Oficialmente, é isso.

De acordo com a Rockstar Intel, um artigo foi encontrado nas páginas de suporte do próprio desenvolvedor que revelou alguns detalhes importantes sobre os remasterizadores. Ele logo foi retirado do ar novamente, então é provável que tenha sido postado antes do erro.

O texto agora excluído afirmava que a trilogia contará com "nova iluminação brilhante", "atualizações ambientais", "texturas de alta resolução" e "aumentar as distâncias de projeção".

Além disso, o sistema de controle será renovado para corresponder ao GTA V, incluindo o sistema de seleção de alvos de combate.

Essas são melhorias bastante significativas e garantirão que os jogos clássicos sejam adequados para uma nova geração de consoles e computadores.

Não há nenhuma palavra ainda sobre quando o GTA - The Trilogy: The Definitive Edition será lançado, mas já ouvimos "ainda este ano".

A coleção também estará disponível para iOS e Android em 2022.

A Rockstar está atualmente comemorando o 20º aniversário do Grand Theft Auto III.

Agora tudo o que temos a fazer é convencê-lo a remasterizar e relançar os GTAs originais de cima para baixo que deram início a toda a confusão.