Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Após meses de rumores, a Rockstar confirmou oficialmente uma coleção remasterizada contendo Grand Theft Auto III, Vice City e San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition está "chegando em breve" e foi criado para comemorar o 20º aniversário do GTA 3.

No final deste mês, marca um aniversário muito especial para a Rockstar Games: 20 anos desde o lançamento original de Grand Theft Auto III. - Rockstar Games (@RockstarGames) 8 de outubro de 2021

Estará disponível ainda este ano para PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC e Nintendo Switch (conforme abaixo).

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition chegará ao #NintendoSwitch ainda este ano! pic.twitter.com/AKZQsBbE8f - Nintendo UK (@NintendoUK) 8 de outubro de 2021

Também estará disponível no celular (iOS e Android) a partir do início de 2022.

Anteriormente, rumores sugeriam que os três jogos clássicos seriam "fortemente modificados" para seu lançamento em consoles modernos.

As especulações também apontaram que Rockstar Dundee fez o trabalho pesado na remasterização, e que a coleção foi originalmente concebida para ser um bônus grátis para aqueles que compraram Grand Theft Auto V no PS5 ou Xbox Series X / S.

No entanto, o resultado final foi tão bom que foi decidido lançá-lo sozinho.

Esperançosamente, se tudo correr bem, também teremos Liberty City e Vice City Stories remasterizadas em algum momento no futuro próximo. Ainda melhor seria GTA 1 e 2, mais GTA Londres. Agora haveria uma coisa.