Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O veterano site de jogos Kotaku relata que os desenvolvedores por trás da lendária série Grand Thief Auto, Rockstar, estão planejando outra remasterização dos jogos da série, e desta vez não é apenas para GTA V.

Kotaku afirma que a Rockstar está planejando uma trilogia remasterizada de Grand Thief Auto III , Grand Thief Auto Vice City e Grand Thief Auto San Andreas. De acordo com a fonte do site, os jogos serão recriados usando o Unreal Engine 4 e apresentam uma mistura de “gráficos antigos e novos”.

Provavelmente, a Rockstar buscará manter o estilo de arte original da era PS2 / Xbox enquanto atualiza as texturas e a iluminação para algo um pouco mais moderno. Esta noção é corroborada no relatório, já que Kotaku afirma que enquanto a IU e outros elementos receberão uma nova camada de tinta, a Rockstar deseja que a jogabilidade "pareça" com o original.

Uma captura de tela de um mod de remasterização do GTA III 2018 - a fonte do Kotaku afirma que o remaster oficial será algo semelhante a este.

Mais tarde, o relatório detalha como a Rockstar tem planos em andamento para uma remasterização da trilogia GTA há algum tempo, mas a pandemia COVID-19 atrasou os planos da empresa não uma nem duas, mas pelo menos três vezes, afirma Kotaku.

Também há menção de como a Rockstar originalmente queria que a trilogia fosse presenteada como uma espécie de obrigado aos fãs que compraram os próximos remasterizações de GTA V para PS5 e Xbox Series X / S, mas como os planos mudaram, a trilogia pode no final das contas, basta ver um lançamento apenas digital por volta de outubro deste ano.

squirrel_widget_5836497

Talvez a parte mais legal de tudo isso é que todos os três jogos estão disponíveis para celular há algum tempo e, de acordo com o relatório, o remaster será de fato transplantado para iOS e Android em forma de aplicativo - é claro , por uma taxa separada.

Kotaku afirma que além das versões para iOS e Android que virão eventualmente - seja no lançamento ou algum tempo depois - a trilogia remasterizada GTA será lançada no PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC, Switch da Nintendo, Stadia do Google e PC. A Rockstar sempre foi muito meticulosa quando se trata de lançamentos de PC, então não se surpreenda ao ver o lançamento de um PC também atrasado como as versões móveis - isto se o relatório do Kotaku realmente der certo.

squirrel_widget_5836526

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 13 Agosto 2021

Nenhuma palavra ainda sobre o desempenho esperado, mas há poucos dias relatamos como o próximo remaster de GTA V está definido para rodar a 4K, 60FPS em consoles de próxima geração, então ficaríamos chocados se estes viessem com números mostrando nada menos.