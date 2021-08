GTA 5 funcionará a 4K, 60FPS no PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz um bom tempo que sabemos que Grand Theft Auto V está chegando à próxima geração. A impressora de dinheiro conquistadora da Rockstar para um jogo simplesmente não para de vender cópias, mesmo anos depois de seu primeiro lançamento, e o PS5 e Xbox Series X / S marcarão a terceira geração de console em que aparecerá.

Agora, porém, temos nosso primeiro vislumbre mais concreto de que tipo de atualizações as novas versões trarão do lado técnico, ao invés de simplesmente fazer suposições sobre como o novo hardware poderia ter o jogo da Rockstar.

O blog alemão do PlayStation carregou uma amostra sobre os jogos que serão lançados no PlayStation nos próximos meses, e entre os títulos que já conhecíamos há um parágrafo sobre o GTA 5 Expanded And Enhanced Edition.

Diz (em alemão, é claro) que o jogo rodará a 60FPS em resolução nativa de 4K, o que é uma ótima barra para limpar, embora não saibamos se terá detalhes aprimorados e distâncias de desenho a seguir com essas configurações.

Também confirma mais uma vez que o jogo será lançado em 11 de novembro de 2021, então não falta muito para que seja lançado novamente. Pode representar uma grande chance para os jogadores curtirem sua história novamente, considerando quanto tempo passou desde seu primeiro lançamento.