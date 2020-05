O GTA V é gratuito por tempo limitado na Epic Store

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Pode ter sido lançado em 2013, mas Grand Theft Auto Five ainda é incrivelmente popular. Tanto que quando a Epic Games anunciou que o jogo ficaria disponível gratuitamente por um período limitado, a demanda era tão alta que a loja não aguentou a pressão.

Isso levou os jogadores a enfrentar erros no site, tempos de carregamento lentos e muito mais quando tentaram acessar o site. A Epic Games foi ao Twitter pedir desculpas:

No momento, estamos enfrentando tráfego intenso na Epic Games Store.



Estamos cientes de que os usuários podem encontrar tempos de carregamento lentos, 500 erros ou falha do iniciador no momento e estamos trabalhando ativamente para escalar. Forneceremos uma atualização assim que pudermos.