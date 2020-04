Rockstar promete 5% da receita para alívio COVID-19

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Rockstar Games doará 5% de todas as receitas obtidas no jogo no Red Dead Online e no GTA Online para os esforços de socorro da COVID-19.

A partir de hoje e até o final de maio, o dinheiro acumulado será usado para ajudar as comunidades e empresas locais "na América do Norte, Reino Unido, Índia e além" durante a crise.

"À medida que nossas equipes passam por esses momentos difíceis, vemos nossas comunidades locais ... profundamente afetadas", afirmou em comunicado divulgado no Twitter.

"As pequenas empresas fecharam suas portas e as comunidades que contam com o apoio fornecido pelo governo que não podem acessar estão enfrentando dificuldades. O caminho a seguir será desafiador e queremos ajudar onde pudermos".

Rockstar Games e COVID-19 Relief pic.twitter.com/9j6NrtcrFN - Rockstar Games (@RockstarGames) 1 de abril de 2020

Atualmente, diz-se que a Rockstar vale US $ 4 bilhões (£ 3,24 bilhões) líquidos. Não se sabe exatamente o que a empresa faz com as micro-transações em seus dois maiores e mais duradouros jogos, mas acredita-se que esteja na casa dos milhões.

Mesmo 5% de seus ganhos, portanto, serão uma quantia maciça e importante que, sem dúvida, ajudará nos esforços de assistência.

Os fãs de Red Dead Online e GTA Online também podem ficar seguros, sabendo que, enquanto jogam os jogos que amam, qualquer dinheiro gasto também ajudará os outros. Bom Rockstar.