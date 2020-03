Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Faz muito tempo desde o lançamento do LA Noire original, aproximadamente nove anos na verdade. Desde então, tivemos algumas versões remasterizadas (incluindo uma para o Nintendo Switch ) e até uma versão VR cortada em primeira pessoa, mas não ouvimos muito sobre uma sequência.

Isso pode estar prestes a mudar, já que os usuários do Reddit encontraram pistas potenciais sugerindo que a sequência pode estar em andamento.

Próximos jogos para PC: os melhores jogos novos que você pode esperar

Melhores jogos para Xbox One a serem lançados

Enquanto ouvia algumas músicas no YouTube , um usuário acidentalmente encontrou um vídeo enviado pela Warner Chappell Music como uma página de tópico. Esse vídeo tinha uma descrição que dizia:

"Fornecido ao YouTube por Take-Two Interactive Break My Stride - Matthew Wilder A música de LA Noire Part Two 2020 Warner Chappell Music. Lançado em: 2020-03-13 Gerado automaticamente pelo YouTube."

O vídeo foi retirado e o canal removido também, mas os ouvintes perceberam algumas pedras preciosas antes de desaparecer. Primeiro, a música foi apresentada por um DJ que mencionou o nome da estação de rádio como sendo a Rádio KTI - uma estação que apareceu no primeiro jogo.

Em segundo lugar, as músicas ouvidas nesse canal foram Break My Stride e I Love New York, duas músicas feitas no final dos anos setenta / início dos anos oitenta. Isso pode sugerir uma nova era para a sequência e algo muito diferente para o futuro.

Claro, tudo isso é especulação por enquanto e vamos esperar um pouco antes de termos uma palavra oficial na sequência. A Rockstar é conhecida por ser de boca fechada em tais coisas, afinal.