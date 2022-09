Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Quente nos calcanhares da revelação da Logitech G Gaming Handheld agora temos outro handheld de jogos sendo liberado no mundo.

Durante o Mobile World Congress em Las Vegas, o primeiro dispositivo móvel para jogos 5G do mundo foi provocado.

O Razer Edge 5G é o resultado de uma parceria entre a Razer, a Qualcomm e a Verizon. Este dispositivo portátil permitirá que você jogue jogos localmente ou em qualquer lugar do mundo. Assim, você poderá jogar jogos localmente, transmiti-los a partir do seu PC ou acessá-los através da nuvem.

Ao contrário da Logitech G Gaming Handheld, que só funciona através de Wi-Fi, a Razer Edge 5G terá conectividade 5G. Isto dará aos jogadores a capacidade de fazer streaming ou download de jogos através de uma conexão 5G Ultra Wideband.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

BREAKING: @Verizon, @Razer e @Qualcomm estão se unindo no primeiro handheld-Razer Edge 5G móvel de jogos 5G do mundo! Ele permitirá que você jogue seus jogos favoritos, independentemente de estar jogando na nuvem, em um aplicativo ou streaming de seu console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl- George Koroneos (@GLKCreative) 28 de setembro de 2022

A Razer Edge 5G é fabricada usando a plataforma de jogos Snapdragon G3x Gen 1 da Qualcomm, que foi provocada no final de 2021 com um kit de desenvolvimento.

Naquela época, o dispositivo portátil apresentava algumas especificações interessantes, incluindo uma tela OLED de 6,65 polegadas com resolução de 1080p e HDR de 10 bits, taxa de atualização de 120Hz e uma tela grande angular de 20:9.

Naturalmente, essa era a versão de desenvolvimento do dispositivo de mão e agora a versão de consumidor final do dispositivo está sendo provocada. As coisas podem muito bem ter mudado.

Teremos que esperar para saber mais, já que a Razer Edge 5G está sendo exibida na RazerCon deste ano, em 15 de outubro.

Escrito por Adrian Willings.