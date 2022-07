Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Razer se uniu novamente à marca japonesa Bape para lançar a coleção anothor, chamada A Gaming Ape Spring Summer 2022, que inclui uma linha de vestuário, bem como uma gama de periféricos.

As duas empresas colaboraram pela primeira vez em dezembro de 2020, com uma coleção de cápsulas que dizem ter esgotado em segundos. Dois anos mais tarde, essa coleção cresceu para incluir mais desenhos e colorações. A Razer alega até mesmo que dobrou de tamanho. Com o sucesso dessa primeira parceria, elas estão se associando novamente para se imporem na linha de jogos e moda.

Razer

Sua última coleção inclui os seguintes produtos:

Razer x A Tee de Saco de Banho Ape Gaming: £115 GBP/$125 USD/125

GBP/$125 USD/125 Razer x A Equipe Ape Camo de Banho Tee 93: £229 GBP/$245 USD/245

GBP/$245 USD/245 Razer x A Tubarão-macaco de Banho com Capuz: £519 GBP/$529 USD/619 EUR

GBP/$529 USD/619 EUR Razer x A Sweat Sweat Sweat Shorts de Spé de Spé de Banho: £309 GBP/$349 USD/349

£309 GBP/$349 USD/349 Razer x A Saco de Banho Easy Sweat Shorts: £229 GBP/$245 USD/245 EUR

£229 GBP/$245 USD/245 EUR Razer x A Tampa de símio de banho: £169 GBP/$179 USD/179

£169 GBP/$179 USD/179 Razer x A Sapatilhas de Banho M2 BAPE STA: £319/$359 USD/359

£319/$359 USD/359 Razer x A Manga Protetora de Saco de Banho V2: £79,99 GBP/$79,99 USD/79

£79,99 GBP/$79,99 USD/79 Saco de Banho Razer x A - Peles Razer : £79,99/$79,99 USD

: £79,99/$79,99 USD Razer x A Saco de Banho BlackWidow V3: £199 ,99/$199,99 USD/219

,99/$199,99 USD/219 Razer x A Saco de Banho Iskur X: $699 USD/759 euros (Não disponível no Reino Unido)

Entre os destaques estão os tênis BAPE STA que brilham no escuro, irradiando um logotipo de cobra de cabeça tripla com a tonalidade verde da Razer. A nova coleção de cápsulas também inclui os tênis A Gaming Ape Tees que apresentam a cabeça A Gaming Ape usando os fones de ouvido Kraken da Razer. A coleção é arredondada com hardware de marca como a manga protetora para laptop Razer x BAPE para laptops de 15 polegadas. A manga é à prova d'água e tem um tapete de mouse colaborativo com a marca Razer. Um teclado Razer BlackWidow V3 co-branded V3 também estará disponível.

Por que o Corsair One i300 pode ser apenas o PC compacto perfeito para jogos Por Pocket-lint International Promotion · 10 Maio 2022 Este PC demonstra que você não precisa de um equipamento enorme para obter um ótimo desempenho enquanto estiver jogando, e nós estamos aqui para

Finalmente, a cadeira de jogo Razer Iskur X recebe um redesenho BAPE e está disponível em preto e quartzo com o design de impressão em camuflagem.

De acordo com a Razer, a coleção A Gaming Ape será uma coleção de edição limitada - com apenas "1.337 unidades por estilo disponível" para venda no Razer.com, RazerStore London e BAPE online.

Escrito por Maggie Tillman.