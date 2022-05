Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há poucas dúvidas de que os jogos de PC estão em um aumento significativo. Pode não estar tão na moda quanto o console, mas não só é a plataforma de jogos mais antiga de todas elas, como também progride a um ritmo muito mais rápido.

Entretanto, também pode ser uma busca mais cara, com plataformas de jogos decentes custando aos milhares. E depois há todos os periféricos e acessórios a considerar também.

Assim como o próprio PC, você provavelmente precisará de um mouse de jogo decente, teclado, monitor, fone de ouvido e até cadeira. Então, se você quiser transmitir suas façanhas, provavelmente uma câmera e um microfone também.

Uma das empresas que praticamente fornece tudo o que você poderia querer acrescentar a uma configuração de jogos de PC é a Razer. Formada há quase um quarto de século, ela está agora na vanguarda do mercado de periféricos, tanto para jogadores profissionais quanto para entusiastas domésticos. É um dos poucos que oferece praticamente todos os dispositivos que você precisa e, por isso, conseguimos alcançar o chefe de sua divisão de PCs, Chris Mitchell, para descobrir tudo o que há para saber sobre acessórios para jogos de PC.

Ele nos disse o que procurar em um mouse ou teclado, por que os tempos de resposta são tão importantes, e até mesmo o ponto de iluminação RGB. Espero que você encontre algumas ótimas dicas ao longo do caminho.

Pocket-lint: Qual a importância dos acessórios e periféricos para um jogador de PC?

Chris Mitchell: Eles são incrivelmente importantes.

Temos a tendência de nos vermos como um sortimento da Nike dos jogos. Obviamente, você será retido se não tiver o periférico certo.

O exemplo mais fácil disso é um rato. O objetivo do projeto é fazer do mouse uma verdadeira extensão de sua mão. Assim, tudo o que acontece em um jogo, tudo o que acontece no computador, é apenas uma extensão natural do movimento de sua mão. Ele se torna intuitivo e há algumas coisas que precisam acontecer para que isso se torne realidade.

Antes de tudo, é preciso ser muito preciso com o movimento. Hoje em dia, a maioria dos sensores são relativamente precisos, mas mesmo no nível mais alto, ainda há diferenças. Assim, na linha de produtos da Razer, temos agora o novo Viper V2 Pro - nosso último mouse com precisão de resolução de 99,8% e que suporta tanto DPI quanto polegadas por segundo. Ele oferece uma aceleração muito além da capacidade humana. Portanto, o mouse nunca será preciso e preciso em termos de seu movimento.

E então você também quer confiabilidade de seu mouse - você não quer que ele funcione mal ou gire para fora.

Portanto, é velocidade, precisão e confiabilidade quando se trata de um mouse, e coisas semelhantes devem ser ditas sobre teclados ou mesmo fones de ouvido. Obviamente, porém, os periféricos só podem levá-lo até o momento. Se eu tivesse sapatos de corrida Usain Bolt. Provavelmente eu não o ultrapassaria ainda.

PL: Então os jogos em um PC são diferentes de um console? Você não precisa de muitos acessórios para jogar em um console.

CM: Eu não diria que é super diferente. Até mesmo um controlador pode fazer uma enorme diferença.

Minha especialidade não está no lado do console, mas, em última análise, é uma mentalidade semelhante. Você quer que seu bastão analógico seja ultra preciso, você quer que ele tenha a sensibilidade correta, você pode querer torná-lo configurável e ajustável tanto em termos de sensibilidade quanto de tensão geral. Os botões devem ser rápidos e otimizados para a tactilidade.

PL: Que diferença fazem as taxas de latência e de atualização realmente para um jogador?

CM: Um pouco, especialmente no nível mais alto.

Há um vídeo interessante da Nvidia que fez em torno do Reflex. Ele mostrou este cenário comum em um FPS onde você está basicamente esperando, está acampando na esquina e alguém pula para fora. De alguma forma, apesar de você já ter a mira na posição certa, você ainda é baleado primeiro. Muito disso tem a ver com a latência e as taxas de atualização.

Se você gosta mais de jogos casuais ou jogos de um único jogador, essas coisas provavelmente desempenham menos um papel. Mas quando você está jogando competitivamente, particularmente com títulos FPS, isso pode fazer uma enorme diferença. Especialmente quando você está olhando para jogadores igualmente habilidosos.

PL: Isso nos leva muito bem com as tecnologias sem fio. Está se tornando mais desejável cortar os cabos, mas se você quer ser o melhor jogador, você ainda deveria estar usando cabos?

CM: A principal vantagem de se utilizar a tecnologia sem fio é a liberdade de movimento. Com teclados, realmente não é muito, especialmente em um ambiente competitivo, simplesmente porque você não está movendo seu teclado.

Em ratos, porém, vemos um aumento significativo em ratos sem fio, mesmo no espaço competitivo. Isso porque a latência criada pelas tecnologias sem fio chegou ao ponto em que a hiperspeed sem fio da Razer bate muitos ratos com fio em termos de latência neste momento. Está no mesmo nível de alguns dos ratos com fio mais rápidos que existem por aí.

PL: Outra grande tendência em jogos de PC é a iluminação RGB, isto é puramente por razões estéticas?

CM: Há um propósito, mas não no espaço competitivo, eu diria. É um conjunto de características imersivas, principalmente.

A iluminação RGB é menos prevalecente em nossos produtos competitivos. Ela acrescenta peso a um mouse - não muito, mas ainda acrescenta peso. E drena a bateria, mais uma vez não uma tonelada, mas é uma característica incrivelmente valorizada para os jogadores mais casuais.

O ecossistema Chroma RGB se integra com toneladas de jogos. Ele se conecta com outros dispositivos. Seja seu Philips Hue ou outra lâmpada inteligente ou lâmpada inteligente, ele pode criar uma experiência de jogo imersiva com iluminação ambiente.

PL: Qual tem sido a importância da rápida ascensão da eSports para a Razer?

CM: Na verdade, é tudo para nós.

A Razor foi fundada sobre o princípio do jogo competitivo. Está em nosso sangue, está em nosso DNA. Naquela época, a Razor foi provavelmente a primeira empresa a começar a patrocinar torneios de jogos competitivos.

Toda a idéia da Razer é construída sobre o princípio "para jogadores, por gamers e dando a vantagem injusta". Isto, em última análise, com o jogo competitivo em mente. Nossa linha principal de produtos está centrada em torno disso.

PL: Finalmente, sevocê está apenas entrando nela, o que você deve procurar em um mouse ou teclado?

CM: Para os ratos, a forma é tudo.

Entre em seu revendedor local e segure todos os ratos que você conseguir colocar em sua mão. Encontre algo que seja confortável. E para isso, sente-se. Não tente descobrir se a forma é confortável de pé.

Se você não estiver confortável com um mouse, mesmo a última e melhor tecnologia não vai lhe fazer nenhum favor. Você precisa estar confortável por longos períodos de tempo, então você só pode testá-lo sentado e movendo o mouse.

Uma vez que você tenha uma forma que geralmente esteja familiarizado com ela, comece a fazer suas pesquisas sobre o que pode vir com essa forma e o que está dentro de seu orçamento.

Uma coisa semelhante vale para as palavras-chave. A sensação do teclado é incrivelmente importante.

Há diferentes opções, desde membrana e membrana mecha até mecânica e ótica, por exemplo. Há opções lineares táteis ou de cliques, diferentes forças de atuação, diferentes distâncias de atuação. Nada disso, você poderá ler online e dizer: "Sim, este é o ideal para mim". Entre em um varejista, brinque em alguns teclados e veja qual deles parece natural para você.

Obviamente, posso falsificar alguns de nossos produtos. Mas vou dizer novamente, a forma e a sensação do teclado são as primeiras coisas a serem feitas. Depois, procure quais marcas são confiáveis, respeitáveis e podem deixá-lo feliz ou contente com sua decisão de compra.

