Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Razer anunciou um novo controlador sem fio com a marca Star War. O fabricante líder de periféricos e acessórios para jogos usou o dia perfeito - que o quarto, também conhecido como Star Wars Day - para apresentá-lo como parte de um pacote "Razer Stormtrooper Wireless Controller and Quick Charging Stand".

O novo pacote se junta aos outros controladores da marca Razer da Star War, incluindo as edições Mandalorian e Boba Fett. Funciona com o Xbox Series X, o Xbox Series S, e todos os modelos do Xbox One. Funciona também para PC e Mac com um adaptador sem fio (que é vendido separadamente). O controlador possui pegas texturizadas e gatilhos analógicos especiais de impulso que vibram e são sensíveis à pressão. Ele também oferece carga rápida, através do suporte incluído.

Se alguma destas opções lhe interessa, o controlador sem fio Razer Stormtrooper e o suporte de carregamento rápido vêm em conjunto, disponíveis para compra no Razer.com agora mesmo por US$ 199,99 nos EUA. Não está claro se este pacote de controladores sem fio estará disponível fora dos EUA, muito menos se for uma série limitada.

Mas tudo isso é apoiado por uma garantia de um ano, disse a Razer.

Atualização: Nos EUA, o pacote de controladores sem fio Stormtrooper está agora fora de estoque. Você pode pedir à Razer em seu website para notificá-lo quando estiver disponível.

Escrito por Maggie Tillman.