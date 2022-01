Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todo mundo sabe que a Razer faz equipamentos para jogos de primeira linha, mas o estilo tende para o lado mais agressivo das coisas, com produtos sendo nomeados como DeathAdder e Blackwidow .

Se você prefere algo mais fofo, mas ainda capaz de fragmentar seriamente, a Razer tem a resposta - sua nova coleção Hello Kitty and Friends .

Apresentando personagens icônicos da Sanrio, como Badtz-maru, My Melody, Kuromi e, claro, a própria Hello Kitty, os jogos hardcore nunca foram tão adoráveis.

A coleção inclui um combo de mouse e mousepad para jogos construído no popular pad DeathAdder Essential e Goliathus Medium.

Os fones de ouvido Bluetooth Kraken recebem uma edição especial completa com orelhas de gato, um laço e um emblema retroiluminado da Hello Kitty. Claro, você ainda obtém a iluminação Chroma RGB, conectividade Bluetooth 5.0 e até 50 horas de duração da bateria (se você desligar a iluminação).

A cadeira de jogos Iskur X recebe uma reforma completa com toda a gangue Sanrio estampada na parte traseira. Até mesmo seu apoio lombar opcional em espuma de memória recebe uma edição Hello Kitty com uma cobertura de veludo rosa suave e design bordado.

A Razer também tem vários designs da Hello Kitty disponíveis para personalização como parte de seu designer de mousepad personalizado . Isso permite que você adicione seu próprio texto para um mousepad único, bem puro.

A coleção Razer Hello Kitty and Friends está disponível hoje no site da Razer .

Escrito por Luke Baker.