A Razer lança um gadget legal para manter seu telefone frio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma nova ventoinha de resfriamento de smartphone projetada para desempenho máximo em jogos móveis apareceu no site da Razer e na Amazon, chamada Razer Phone Cooler Chroma.

O dispositivo está disponível em duas versões, uma opção MagSafe compatível com iPhone ou, um design de grampo universal reconhecidamente menos elegante para usuários de Android.

Como é normal para produtos de jogos, o novo dispositivo Razer apresenta iluminação RGB endereçável na forma de 12 LEDs ao redor do ventilador.

Ele pode ser emparelhado via Bluetooth Low Energy (BLE) para controlar as propriedades do ventilador, provavelmente por um aplicativo Razer.

O ventilador de 7 pás gira até 6400 rpm e o Razer oferece um perfil de ruído silencioso de 30 dB para manter as distrações ao mínimo.

O Razer Phone Cooler Chroma parece uma ótima opção para manter as temperaturas baixas e as taxas de quadros altas ao jogar no celular, mas há um preço bastante alto. Está disponível por $ 59,99 / £ 59,99.

Uma pequena ressalva é que o dispositivo requer alimentação externa para funcionar, por meio de sua entrada USB-C. Isso significa que, quando jogar em casa, você precisará estar perto de um carregador e em movimento, será necessário um banco de energia ou carregador de carro.

Ainda assim, se você é um jogador competitivo de jogos móveis, esta parece ser uma das opções mais atraentes disponíveis hoje.

