Fone de ouvido Razer Kaira X para PS5 e Xbox lidera nova linha de acessórios

(Pocket-lint) - A Razer anunciou vários acessórios de jogos para proprietários de console.

Liderando a nova linha está o fone de ouvido com fio Razer Kaira X.

Disponível para consoles Xbox e PlayStation, com o último vindo em cores PS5 DualSense , ele possui um driver TriForce de 50 mm em cada orelha. Há também um microfone Razer HyperClear Cardoid montado em haste que promete captar a fala do usuário em vez dos sons do ambiente.

As almofadas de espuma viscoelástica Flowknit e o acolchoamento da faixa de cabeça são usados para maior conforto, mesmo em sessões de jogo longas. Ele também possui controles no fone de ouvido e se conecta a um controlador sem fio por meio da porta de áudio de 3,5 mm. Isso também garante compatibilidade entre plataformas, para que você possa usá-lo facilmente com um PC ou dispositivo móvel (desde que ofereça conectividade de áudio com fio).

O Kaira X para Xbox está disponível em preto ou branco, para combinar com o Xbox Series X ou S. Também existem alternativas para combinar os vários temas de cores do Xbox Wireless Controller: Shock Blue, Pulse Red e Electric Volt.

A versão PlayStation combina com o controlador DualSense, como mencionado acima.

Ambos já estão disponíveis por £ 59,99 / $ 59,99 / € 69,99. As cores alternativas para o Xbox terão preços semelhantes, mas virão mais tarde. As pré-encomendas serão aceitas a partir de 14 de outubro de 2021.

Outros acessórios a serem anunciados incluem o Suporte de Carregamento Rápido Universal Razer para Xbox, que vem nas cores Preto Carbono, Branco Robô, Vermelho Pulso, Azul Choque e Volt elétrico para combinar com os Controladores Xbox Wireless.

Custa £ 39,99 / $ 39,99 / € 59,99 e já está disponível.

Uma versão Aqua Shift está disponível para pré-encomenda.

