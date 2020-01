Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Razer foi à CES para anunciar uma série de novos dispositivos interessantes, um dos quais é o Razer Kishi, um sistema universal de controle de jogos móveis.

Kishi é um controlador ergonômico com botões clicáveis e polegares. Ele também possui um design interessante que inclui recursos simples, mas brilhantes, como portas de carregamento de passagem que permitem alimentar o telefone enquanto você joga.

Esta não é a primeira vez que a Razer se interessa por controladores para smartphones. No final do ano passado, a empresa lançou os controladores de jogos Junglecat , mas eles só trabalhavam com um punhado de telefones.

Esses novos controladores de jogos foram projetados em parceria com a Gamevice para funcionar com "a maioria" dos smartphones modernos e, segundo dizem, também suportam a maioria dos jogos nativos para Android e iOS.

O Kishi também é construído com os jogos em nuvem em mente e suporta o serviço de jogos em nuvem GeForce Now da Nvidia . O que significa que os jogadores de PC agora podem jogar com facilidade, mesmo quando estão longe de suas principais plataformas de jogos.

Jason Schwartz, chefe de jogos móveis da Razer, comentou o anúncio dizendo:

"A Razer está empolgada em fortalecer sua colaboração com a NVIDIA, ingressando no programa GeForce NOW Recommended ... Os controladores de jogos para celular da Razer são dispositivos complementares perfeitos para aprimorar esse tipo de jogabilidade, que temos o prazer de apresentar aqui no estande da Razer CES."

Fomos informados de que os controladores móveis Razer Kishi estarão disponíveis para compra no início de 2020, mas ainda não há informações sobre os preços.