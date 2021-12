Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Não são apenas os principais dispositivos móveis que a Qualcomm busca liderar - veja o anúncio do Snapdragon 8 Gen 1 - já que a empresa acaba de revelar sua plataforma G3x Gen 1. Maior do que isso, no entanto, mostrou isso em um dispositivo portátil com tela e controles integrados que é, bem, um negócio grande o suficiente para rivalizar com o Nintendo Switch Pro que nunca aconteceu.

O protótipo do dispositivo, denominado Snapdragon G3x Handheld Developer Kit, é produzido pela Razer. E antes que você encolha os ombros como mais um dispositivo portátil para jogos Android destinado ao fracasso, há uma lição importante a se considerar: ele pode executar o Xbox Game Pass e até a biblioteca Steam do seu PC, o que significa que sua oferta não é apenas de títulos móveis, mas mais avançada jogos projetados para serem jogados com um controlador.

O protótipo da Razer abriga um painel OLED Full HD + 6,65 polegadas que pode rodar a 120 quadros por segundo, graças à GPU Adreno da Qualcomm, oferecendo o tipo de especificação obrigatória que os jogadores de próxima geração estão procurando. É um tamanho semelhante ao painel de 7 polegadas do Nintendo Switch OLED , mas o dobro da taxa de atualização e com qualidade de cor HDR de 10 bits.

Qualcomm

Conecte o handheld Qualcomm a uma TV compatível, no entanto, e a saída em 4K é possível - embora, até onde possamos determinar, a uma taxa de atualização inferior de 60Hz.

O dispositivo portátil também abriga uma bateria de 6.000 mAh, uma webcam 1080p (mais picture-in-picture), Wi-Fi 6E para conectividade de rede com fio veloz e as mesmas velocidades de onda 5G mmWave e sub-6 GHz líderes da classe oferecidas no Snapdragon da Qualcomm 8 Gen 1 .

É esse aspecto de conectividade que torna este dispositivo portátil ainda mais tentador, já que sua capacidade de se conectar à nuvem - se o sinal permitir, é claro - significa que você pode jogar em qualquer lugar. Explore os títulos do Xbox Game Pass quando e como quiser.

Portanto, embora o dispositivo da Qualcomm e da Razer pareça um portátil para deixar os jogadores empolgados, há uma advertência óbvia: não é um produto real que ainda está destinado a ser colocado à venda. Mas se os parceiros certos embarcarem, quem sabe, isso pode ser um desenvolvimento empolgante em jogos portáteis - o tipo que nos permite esquecer o Google Stadia e similares. Por enquanto, ele representa uma vitrine realmente interessante das tecnologias Elite Gaming da Qualcomm que outros desenvolvedores também poderiam embarcar.