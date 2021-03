A Qualcomm está planejando um dispositivo de jogo portátil, como o Nintendo Switch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi revelado que a Qualcomm, empresa responsável por um grande número de smartphones em todo o mundo, está planejando lançar um dispositivo de jogos baseado no Android como o Nintendo Switch.

Fontes que conversaram com o Android Police , familiarizadas com os planos da Qualcomm, forneceram muitas informações, incluindo imagens que não podem ser compartilhadas, levantando mais perguntas do que ela responde.

Dizem que o dispositivo tem uma tela de 6,65 polegadas e controladores removíveis, muito parecidos com os Joy Cons do Switch. Ele é considerado mais espesso do que um smartphone comum, permitindo espaço para uma bateria de 6000mAh, bem como ventilação para obter o máximo do hardware Snapdragon interno.

Não se sabe em qual plataforma Qualcomm isso vai se sentar, ou se será um chip personalizado, mas com o número crescente de telefones para jogos Android baseados em Snapdragon, não estamos surpresos que a Qualcomm veja isso como uma área de crescimento potencial.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 24 Março 2021

Você pode esperar todas as coisas normais que obteria em uma plataforma Qualcomm - Wi-Fi, Bluetooth e todo o resto - enquanto se pensa que a conectividade 5G provavelmente será incluída para fornecer uma conexão constante.

Isso permitirá que você jogue em movimento em um dispositivo dedicado, mas não se espera que suporte chamadas, então não será um telefone.

A conexão 5G naturalmente atende aos pontos fortes da Qualcomm, mas também pode servir para oferecer suporte a funcionalidades como serviços de streaming de jogos. Pode ser uma plataforma para o Google Stadia ou outros serviços, com essa conexão permitindo um alcance além do seu Wi-Fi doméstico.

Haverá conectividade para monitores externos, mas não se sabe se isso está usando USB ou HDMI, enquanto um slot para cartão SD fornecerá expansão de armazenamento - algo que pode ser crítico se a expectativa é de que esse dispositivo dure mais de um ano.

O dispositivo deve rodar o Android 12 com uma interface de usuário personalizada. Diz-se que a Qualcomm espera incluir o Epic Games Launcher, oferecendo um caminho para títulos Epic como Fortnite.

É provável que qualquer console de jogos tenha que se concentrar na promoção de títulos de jogos AAA, incluindo PUBG Mobile e Call of Duty Mobile. O desafio que a Qualcomm potencialmente enfrentaria é ser capaz de diferenciar essa experiência dos smartphones principais.

Jogos como PUBG Mobile proíbem o uso de controladores por causa da vantagem injusta que ele dá aos jogadores, enquanto Call of Duty Mobile suporta controladores externos, mas separa esses jogadores para enfrentar um ao outro, em vez de contra os jogadores de toque.

O que a Qualcomm precisa é um bom motivo para comprar qualquer dispositivo desse tipo. Não há demanda por um dispositivo de mídia separado atualmente e se a seleção de jogos for baseada em jogos para celular do Google Play, então um dispositivo maior não é necessariamente uma vantagem se for menos conveniente de segurar, porque isso torna a interação por toque mais difícil.

Isso pode empurrar para o jogador casual - nesse caso, eles pagariam o preço de US $ 300 previsto para o dispositivo de jogos da Qualcomm?

É necessário que haja algum molho secreto para aguçar o apetite de clientes em potencial e sentimos que teria que estar nos serviços de streaming como Stadia, GeForce Now ou xCloud, proporcionando essa experiência móvel, com controladores melhores - e deixando seu smartphone para ser um telefone.

A data de lançamento do dispositivo de jogos da Qualcomm é no primeiro trimestre de 2022, sugerindo que podemos ver uma menção a ela no Snapdragon Summit 2021 (geralmente realizado em dezembro), ou um lançamento comercial na CES em janeiro ou no MWC em fevereiro.

Isso se chegar ao mercado: a Qualcomm sempre faz dispositivos de referência para as áreas em que está trabalhando - VR por exemplo - e isso pode acabar sendo apenas mais um projeto de referência que nunca chega ao mercado.

Escrito por Chris Hall.