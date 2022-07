Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Expandir seu armazenamento em um Xbox Series X ou S é um pouco mais limitado do que no PS5, com apenas uma única opção no mercado - os cartões de expansão de armazenamento da Seagate.

Felizmente, o Prime Day trouxe consigo uma economia saudável na versão 1TB deste cartão SSD normalmente caro, pelo menos no Reino Unido.

Esse preço normal é tão alto que é um pouco exagerado para as pessoas que buscam comprar o cartão, mas tirar as coisas por quase £100 o torna muito mais razoável. Isto o transforma em um "não-cérebro" se você alguma vez se irritar por ter que apagar seus jogos para abrir espaço para novas opções.

Especialmente na Série S menor, o espaço está em um prêmio, com títulos grandes como Call of Duty: Warzone tornando realmente difícil manter mais de quatro ou cinco jogos em um único console, a menos que sejam títulos indie menores com menor necessidade de armazenamento.

Com facilidade, ao contrário do PS5, o processo de instalação do cartão de expansão de armazenamento da Seagate é literalmente apenas um passo, com um slot plug-and-play na parte de trás do console pronto para receber o armazenamento expandido.

Escrito por Max Freeman-Mills.