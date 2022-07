Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Expandir o armazenamento interno da PlayStation 5 tem sido um plano popular desde o lançamento do console, permitindo que você instale mais jogos de uma vez, mas normalmente tem sido caro para fazê-lo.

OPrime Day trouxe com ele um excelente negócio no SSD SN850 da WD_Black, no entanto, o que significa que você pode adicionar todo um terabyte extra de armazenamento por menos de £100.

É por isso que somos mais adeptos da abordagem da Sony para o armazenamento expansível do que do Xbox - a concorrência no mercado significa que negócios como este surgem, cortando enormes números do preço da expansão.

Se você está procurando apenas 500GB ou quer um enorme drive de 2TB cada uma dessas versões do SN850 também tem descontos, mas eles são muito menos significativos em termos de economia percentual.

Se você quiser um guia de como realmente instalar o SSD depois de tê-lo, você está com sorte, como você pode verificar nossa orientação abaixo.

O SN850 vem com um dissipador de calor pré-ajustado que se encaixa perfeitamente no lugar apertado que a Sony deixou aberto sob as tampas do PS5, por isso é um esquivamento para instalar.

Uma vez conectado ao console, você será capaz de escolher para onde os jogos se instalam e mover os títulos com muita rapidez e facilidade, facilitando a manutenção de jogos que ocupam espaço no disco rígido como o Call of Duty: Warzone.

Escrito por Max Freeman-Mills.