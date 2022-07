Nosso fone de ouvido favorito PS5 tem um grande desconto para Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já testamos dezenas e dezenas de fones de ouvido para jogos, então quando um bom negócio rolar naquele que realmente usamos no dia-a-dia, vamos gritar sobre isso.

O Arctis 7P+ da Steelseries é o melhor fone de ouvido para a maioria das pessoas que têm um PS5, em nossa opinião, e você pode pegá-lo na Amazon UK agora mesmo, com 31% de desconto , graças ao Prime Day.

Quanto ao porquê achamos que o Arctis 7P+ é tão bom, o primeiro fator é como é confortável de usar, com a marca registrada da Steelseries que mantém o peso fora da cabeça muito bem, e almofadas de ouvido que são macias e leves.

O som é, é claro, absolutamente de primeira classe, facilitando a escolha dos principais detalhes e a apreciação dos momentos mais calmos e barulhentos que você vai tocar.

Até gostamos do visual do fone de ouvido, que obviamente combina bem com o visual e a sensação do PS5, todo branco e preto.

O microfone retrátil é ótimo, e poder guardá-lo sem se preocupar em perder um braço destacável é uma bênção, quanto mais você o usa.

Finalmente, você também pode conectá-lo a um PC, Switch ou à maioria dos dispositivos com uma porta USB-C para compatibilidade entre plataformas, arredondando uma lista bastante abrangente de recursos.

Escrito por Max Freeman-Mills.