Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Nintendo é uma empresa que não costuma oferecer grandes descontos em seus jogos e consoles, portanto, quando surgem oportunidades, somos da opinião de que você deve saltar diretamente sobre elas.

Esse é o caso agora - é colocado ao vivo uma seleção de ofertas para o Amazon Prime Day que são difíceis de ignorar, permitindo que você pegue um Switch OLED com um jogo empacotado por preços francamente soberbos.

O melhor negócio é provavelmente este com o Just Dance 2022 lançado ao lado de um Switch OLED por apenas £294,99, que é £15 a menos do que o console normalmente busca por conta própria.

Se você quer um pouco mais sério de um jogo com seu Switch OLED, você está com sorte - o excelente Metroid Dread, que só saiu no ano passado, faz parte do pacote abaixo, e você pode pegá-lo por quase exatamente o custo regular de um Switch OLED por conta própria.

Finalmente, o jogo mais recente do Lego Star Wars é um jogo de queimadura total, permitindo que você jogue toda a Saga do Skywalker com apenas oodles de conteúdo para passar. Isto é perfeito se você tem uma família para jogar, e tem tanto caráter para oferecer.

Escrito por Max Freeman-Mills.