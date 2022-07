Pegue alguns jogos Nintendo Switch com desconto para o Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Amazon Prime Day está começando a esquentar de verdade, e isso significa que você pode encontrar alguns negócios interessantes sobre jogos para uma variedade de consoles agora mesmo, incluindo o Nintendo Switch.

Os jogos da Nintendo são notoriamente valorizados, e alguns títulos quase nunca são descontados, então é algo para se pular se você já quis experimentar algum deles.

Nos EUA, já existem alguns descontos sólidos em jogos que venderam milhões de cópias nos últimos anos, e nós escolhemos alguns destaques.

O primeiro é Super Mario Odyssey, um jogo que nos emocionou absolutamente no lançamento e no qual ainda mergulhamos o tempo todo, anos depois.

Super Mario Odyssey - economize 38% Um jogo Mario tão suave e satisfatório que você poderia continuar jogando-o por anos, Odyssey está a US$ 41,99 por uma cópia digital. Ver oferta

Em seguida, o Pokémon Pérola Brilhante é um ótimo exemplo de como fazer um remake de um jogo bem - ele atualiza o visual e a sensação do original, com um novo estilo de arte e algumas características modernas bem-vindas, mas não joga o bebê fora com a água do banho.

Isso significa que ainda é um jogo da velha guarda que joga um pouco mais retro do que a maioria dos jogos Pokémon dos últimos anos.

Finalmente, se você está procurando alguma diversão de jogo party, jogando contra seus amigos no sofá ao seu lado, não temos certeza de que nada melhor do que o Mario Kart, o melhor corredor.

Se você está perdendo para uma carapaça azul de último segundo ou se está se desmanchando em último lugar na esperança de conseguir um powerup Bullet Bill, é uma diversão sem fim.

Mario Kart 8 Deluxe - 18% de desconto Você pode ter um Switch e não pegar o Mario Kart 8, então faça um favor a si mesmo e pegue-o por $49,46. Ver oferta

Escrito por Max Freeman-Mills.