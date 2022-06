Pokémon Scarlet e Violet têm data de liberação confirmada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pokémon Scarlet e Violet lançarão em 18 de novembro de 2022, um novo trailer confirmou, mostrando muita jogabilidade, novos personagens e as lendas da capa do jogo.

Você pode observar o trailer de três minutos abaixo, para ver os novos locais e monstros que ele mostra, e há muitos detalhes suculentos contidos nele.

Por um lado, vemos os três Pokémon iniciais em movimento, enquanto também confirma que os jogos apresentarão pela primeira vez diferentes Pokémon Professores - normalmente são apenas as listas que são um pouco diferentes, em vez de seu professor orientador.

Em Scarlet será o Professor Sada, enquanto os jogadores Violet terão Turo para orientá-los. Também encontramos sua amiga Nemona, que parece que ela o ajudará e o desafiará ao longo da história, como é tradicional.

O trailer também termina com um olhar pré-renderizado sobre os dois novos e lendários Pokémon que estarão graçando as capas dos jogos - Koraidon e Miraidon. Não sabemos muito além de seus nomes, mas o site do jogo agora diz que "diz-se que estes dois Pokémon têm poderes que ultrapassam de longe os de outros Pokémon, mas os detalhes sobre Koraidon e Miraidon ainda estão envoltos em mistério".

Scarlet e Violet também trarão a cooperativa de quatro jogadores para a tábua, permitindo explorar áreas abertas juntos, e será interessante ver que limites se aplicam a como e quando isto é aberto aos jogadores.

Esperamos aprender mais sobre o jogo durante o verão que está por vir, mas é justo dizer que visualmente parece um passo bem-vindo de Sword and Shield, e até mesmo das mais recentes Legends Arceus.

Escrito por Max Freeman-Mills.