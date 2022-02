Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os próximos jogos principais de Pokémon estão a caminho - A Pokémon Company usou as celebrações do Dia Pokémon de 2022 como o momento perfeito para anunciar Scarlet e Violet, os próximos dois jogos da série, que estão chegando para o Nintendo Switch.

Temos o primeiro trailer dos jogos e vislumbres do retorno e do novo Pokémon, então há muitas informações sobre os jogos por aí. Aqui estão todos os principais detalhes que você precisa saber.

Você pode ver o primeiro trailer de Pokémon Scarlet e Violet acima e, felizmente, não é um pequeno trecho para provocar seu lançamento, mas sim uma visão completa de três minutos dos jogos em movimento, com muitos clipes de jogabilidade cortados.

O primeiro trailer dos jogos gêmeos termina com a informação de que eles chegarão no final de 2022, o que presumimos significaria nos feriados de inverno, então falta um pouco antes de serem lançados.

Dito isto, ainda é uma grande notícia que eles serão lançados este ano, especialmente porque 2022 já viu o lançamento de Pokémon Legends: Arceus com uma recepção muito boa. Afinal, não é com muita frequência que você recebe mais de um lançamento de Pokémon adequado em um ano civil.

Os dois jogos foram anunciados para o Nintendo Switch e serão completamente exclusivos para essa plataforma, o que não é nenhuma surpresa, dada a história da franquia nas máquinas da Nintendo. Eles não serão lançados em nenhum outro console ou no PC.

Começaremos onde os jogadores quiserem - os Pokémon iniciais do jogo foram revelados e já estão parecendo muito fofos.

Eles são Sprigatito, um gato gramíneo; Fuecoco, um crocodilo de fogo; e Quaxly, um patinho. É um conjunto muito bom de iniciantes do ponto de vista do design, em nossa opinião, com designs mais simples e puros do que as gerações recentes trouxeram para a mesa, então esperamos que sejam um sinal de coisas que virão de outros novos monstros.

Embora sempre haja uma lista de Pokémon de retorno para acompanhar uma série de novos designs, os maiores detalhes sobre a jogabilidade que surgiram não são sobre as formações. Em vez disso, eles são baseados em como o jogo realmente será executado.

Por um lado, o desenvolvedor Game Freak está chamando o jogo de mundo verdadeiramente aberto e disse que você poderá se mover das cidades para as áreas mais selvagens entre elas sem transições ou telas de carregamento, o que é realmente empolgante se eles puderem puxar desligado.

Demos uma olhada em como os sistemas de mundo aberto podem ajudar a série a se modernizar em Legends Arceus, então este pode ser o próximo grande passo em direção a uma nova aparência para as principais entradas da franquia.

Embora tenha mostrado muito do mundo em que Scarlet e Violet serão ambientadas, o nome da região não foi detalhado no trailer de revelação, e a Game Freak não confirmou formalmente muito sobre isso.

No entanto, na última década, a maioria dos jogos Pokémon teve uma região do mundo real como inspiração, como o Reino Unido para Sword and Shield .

É provável que isso tenha continuado para os novos jogos, e a maioria dos observadores concorda que parece que uma combinação de Espanha e Portugal está no centro das atenções desta vez.

A geografia é uma combinação sólida, mas são marcos como uma versão no jogo da La Sagrada Familia de Barcelona que estão realmente fazendo pender a balança a favor desses países. Teremos que esperar pela confirmação formal, mas fique atento a este espaço.

Também podemos supor que, como normal, haverá uma equipe de bandidos covardes para enfrentar ao longo de nossa jornada, bem como pelo menos um par de novos lendários para encontrar, então ainda há muito mais a aprender sobre as perspectivas de Scarlet e Violet. história.

Escrito por Max Freeman-Mills.