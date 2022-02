Pokémon Scarlet e Violet revelados, serão lançados em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os próximos jogos Pokémon da linha principal foram revelados, na forma de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, como parte da celebração anual do Pokémon Day da The Pokémon Company, programada para comemorar o lançamento dos primeiros jogos da série no Japão.

Os jogos estão dando um grande passo à frente para a franquia principal, com base na maneira como a Game Freak os descreve como genuinamente de mundo aberto por natureza. Isso significa que eles serão perfeitos e permitirão que você se mova da cidade para o deserto sem transições.

Isso significa que a jogabilidade de roaming livre introduzida corretamente no lançamento recente de Pokémon Legends: Arceus pode ser uma visão mais concreta do futuro da franquia do que ousamos esperar. Como nesse jogo, você pode ver monstros se movendo pelo mundo superior esperando para serem combatidos ou capturados.

Isso também pode significar que não há mais encontros aleatórios, outro grande passo para a franquia, se for assim. Os Pokémon iniciais do jogo também foram revelados - Sprigatito, um gato gramado; Fuecoco, um crocodilo de fogo; e Quaxly, um patinho.

Eles são fofos como você poderia gostar, e sem dúvida teremos vislumbres de suas formas evoluídas antes que os jogos sejam lançados no final de 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills.