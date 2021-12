Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pokémon Go para iOS agora permitirá que os usuários experimentem o jogo com taxas de quadros mais altas.

Graças à última atualização, a versão 1.191.0, identificada pela primeira vez pelo The Verge , os jogadores agora podem desbloquear taxas de atualização mais suaves por meio do menu de configurações do jogo.

Anteriormente, o Pokémon Go tinha o limite de 30 quadros por segundo para todos os usuários do iPhone, embora a decisão do desenvolvedor Niantic de habilitar taxas de quadros nativas seja extremamente benéfica.

Embora essa mudança esteja mais presente no iPhone 13 Pro e no iPhone 13 Pro Max e em seus monitores ProMotion de 120 Hz, mesmo os modelos de iPhone mais antigos serão capazes de aprimorar a experiência.

Curiosamente, no entanto, desbloquear essas taxas de quadros mais altas terá que ser executado manualmente pelo usuário e não está simplesmente disponível por padrão. Não está claro o porquê - embora isso provavelmente tenha a ver com questões de vida útil da bateria - mas você pode fazer isso nas Configurações avançadas do jogo em Taxa de atualização nativa.

Claro, esta não é a atualização mais revolucionária já lançada pela Niantic - especialmente considerando que Pokémon Go, por natureza, não é o jogo mais graficamente desgastante que você pode rodar no seu iPhone.

Como qualquer pessoa com um iPhone 13 Pro ou Pro Max (ou, na verdade, qualquer usuário de Android que tenha taxas de atualização mais altas disponíveis por um bom tempo) dirá, porém, sendo capaz de experimentar seus aplicativos e jogos favoritos com animações e rolagem mais suaves só se sente muito melhor.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 3 Dezembro 2021

E uma vez que a sequência móvel do jogo está passando por uma mudança visual, pare um momento para se lembrar de como os jogos Pokémon mudaram ao longo dos anos - desde Pokémon Vermelho, Azul e Amarelo até o que esperamos dos Pokémon Legends: Arceus .