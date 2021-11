Pokémon Go para obter uma performance exclusiva de Ed Sheeran

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pokémon Go é um ótimo exemplo de jogo que continua avançando, apesar de não ser mais uma estrela guia cultural, com um número absolutamente sísmico de jogadores que ainda se conectam regularmente para fazer caminhadas e pegar novos monstros de bolso.

Essa relevância contínua é bem demonstrada por uma parceria recém-anunciada que verá um vídeo AR de Ed Sheeran lançado no jogo, permitindo que os jogadores se divirtam com algumas de suas músicas mais populares e algumas de seu novo álbum, todos sem sair do jogo.

A janela durante a qual você pode assistir ao show vai das 19h do dia 22 de novembro até as 21h do dia 30 de novembro, então você tem praticamente uma semana para conferir.

Além disso, um cosmético gratuito para o seu treinador também está disponível usando o código VVM87WGMMUZHTB8X - isso lhe renderá um moletom com a capa do álbum do último Sheeran.

Existem também vários outros anúncios corriqueiros na última postagem do blog do desenvolvedor Niantic , incluindo uma breve explicação de por que haverá tantos monstros aquáticos em seu jogo nos próximos momentos - aparentemente, Sheeran sempre escolhe uma partida de água quando ele joga.

Isso significa o retorno de Squirtles usando óculos escuros também, então, se você ainda não conseguiu pegar um deles, esta pode ser sua chance.