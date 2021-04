O evento do Dia da Mentira do Pokémon Go retorna novamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Dia da Mentira pode ser uma tradição consagrada pelo tempo, mas geralmente também é uma área um pouco arriscada para as marcas - apenas uma piada cuidadosamente planejada pode evitar qualquer má vontade se for mal direcionada. Pokémon Go tomou um caminho diferente nos últimos tempos, evitando totalmente as piadas.

Em vez disso, ele tem um evento anual do Dia da Mentira que acontece durante um dia a cada ano e volta em 2021. Funciona o dia todo no seu horário local e significa que sua rotina pode ser um pouco diferente do normal.

Ao longo do dia, você verá mais Pokémon conhecidos por sua natureza perversa na selva, ou seja, criaturas como Aipom, Croagunk e Purrloin, entre outras. Além disso, você também encontrará Ditto com muito mais frequência durante o evento, e ele poderá se disfarçar como um Pokémon que até agora não foi mascarado como no Pokémon Go.

Você também verá muito mais da Equipe Go Rocket e seus grunhidos durante o dia, e todas as suas equipes apresentarão Shadow Aipom. Em termos de metas, há uma nova Pesquisa Temporizada da Equipe Go Rocket para concluir - se você conseguir fazer isso, você ganhará um Super Rocket Radar e algumas outras recompensas para começar.

A postagem completa do blog da Niantic tem mais algumas dicas sobre o que você pode fazer para aproveitar ao máximo o evento, incluindo a informação de que você deve tentar tirar algumas screenshots enquanto joga para ver o que acontece.

Escrito por Max Freeman-Mills.