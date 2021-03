Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Este é um ano especial para os fãs de Pokémon - 2021 anéis no 25º aniversário desta franquia mundial, duas décadas e meia desde o lançamento do jogo original no Game Boy da Nintendo.

Desde então, houve incontáveis spin-offs, filmes, programas de TV, um enorme jogo de cartas e mais mercadorias do que um Farfetch poderia imaginar. Por tudo isso, porém, surgiram os principais jogos Pokémon, expandindo continuamente a lista de monstros e nos apresentando a novas terras.

Nós os reunimos aqui para comemorar o quão longe eles chegaram - confira cada jogo Pokémon principal para ver como eles mudaram ao longo da história.

A primeira geração de jogos Pokémon foi uma revelação, mas também um pouco complicada. No Japão, os primeiros a serem lançados foram o Red e o Green, mas o Blue veio rapidamente depois com algumas melhorias. Red e Blue então seguiram para o resto do mundo com algumas pequenas diferenças entre as versões.

Alguns anos depois, Yellow surgiu como o pacote definitivo, permitindo que você colecionasse mais Pokémon, fomentasse uma conexão com um Pikachu mal-humorado e tornando-o mais difícil de trapacear (spoilsports!). Os 151 Pokémon originais desses jogos ainda são os mais icônicos de todos.

Com o Game Boy Color, a série Pokémon ganhou cores, e Silver e Gold ainda são a marca dágua absoluta da série em nossas mentes. Expandindo a fórmula com uma nova gama de designs de criaturas brilhantes e um novo mundo para explorar, eles são mais temperamentais e recompensadores.

Além disso, em uma das grandes reviravoltas do jogo, terminar o jogo permite revisitar o mundo dos jogos de última geração mais uma vez como um desafio de final de jogo expansivo, culminando na maior luta da série, contra o próprio Red em Mt Silver. Crystal apareceu um ano depois para amarrar tudo junto.

O Game Boy Advance trouxe nova fidelidade gráfica para a mesa, e Pokémon saltou a bordo com Ruby e Sapphire, seguido por Emerald, aprimorando-os ainda mais.

Outro novo terreno acenou, junto com todos os novos monstros para coletar, e novas opções de movimento, incluindo correr, tornaram as coisas um pequeno zíper. O design do mundo era lindo, enquanto Groudon e Kyogre são dois dos lendários mais memoráveis para enfrentar os jogos da série.

O Game Boy Advance também deu as boas-vindas a um novo grampo para a série em 2004 - remakes e relançamentos. Essas repetições dos primeiros jogos da série os trouxeram para novas gerações de jogadores e os tornaram muito mais fáceis e convenientes de jogar.

Eles seriam a melhor maneira de jogar o primeiro jogo em anos, até um lançamento mais recente no Switch, e realmente capturar a alegria desses primeiros lançamentos.

O Nintendo DS é um dispositivo de mão amado por um bom motivo, e trouxe uma era de gráficos 3D para Pokémon e sinalizou um afastamento dos sprites (que alguns lamentaram). As batalhas ficaram com essas versões lindamente desenhadas por enquanto.

Diamond e Pearl foram excelentes entradas para batizar o DS com, no entanto, junto com sua versão final, Platinum. Na verdade, esses jogos ganharam remakes que serão lançados no final deste ano, Brilliant Diamond e Shining Pearl.

Em seguida, era hora de dar a Silver e Gold uma lambida de tinta nova, permitindo que os jogadores experimentassem a diversão de procurar Ho-Oh e Lugia por conta própria sem a necessidade de desenterrar um Game Boy para fazê-lo.

O resultado são festas de nostalgia soberbos que permitem que você jogue com suas melhores memórias sem nenhuma das arestas que você pode ter esquecido.

Black and White são jogos Pokémon interessantes por alguns motivos, principalmente porque eles tornam a história do jogo um pouco mais focada em comparação com algumas entradas anteriores.

Ele também se separou completamente das gerações anteriores, apresentando uma lista de monstros nova e nenhum veterano - uma jogada ousada que seus maiores fãs acharam realmente revigorante.

As únicas sequências lineares em toda a série - essa é a principal distinção que separa o Branco 2 do Preto 2. Eles começam alguns anos após os eventos dos primeiros jogos e continuam a história.

Isso os tornava interessantes para os fãs, e se você gostava de Black and White, não havia nenhuma desvantagem. Eles também permitiram que mais alguns Pokémon antigos se juntassem à festa para que as coisas fossem renovadas lá também.

O 3DS tem uma biblioteca de jogos surpreendentemente boa, e seus gráficos robustos viram o Pokémon novamente fazer uma transição para a modelagem 3D completa e para longe da arte 2D.

Esses jogos trouxeram essa mudança para as batalhas pela primeira vez, tornando-os um grande marco para a série principal, e embora as coisas tenham ficado mais detalhadas desde então, você ainda pode ver o quão importantes X e Y eram.

Continuando a tradição de remakes, Ruby e Sapphire foram os próximos no 3DS, recebendo uma nova grande pintura e novamente tornando mais fácil para os novos jogadores experimentarem uma das histórias mais antigas da série.

Trazendo um toque tropical para a festa, Sun e Moon (e suas atualizações Ultra posteriores) foram novas entradas super divertidas que viram os jogadores explorando a região de Alola, fortemente modelada nas culturas da ilha.

Havia novas versões fofas de Pokémon familiares para encontrar e uma história divertida para descobrir no seu caminho para preencher aquele Pokédex tão importante.

Com o Nintendo Switch, Pokémon foi uma das poucas franquias a obter um grande impulso gráfico. Deixou de ser apenas portátil para se tornar um jogo de console doméstico, e os jogos Lets Go foram uma ótima maneira de preencher essa lacuna.

Estes são mais remakes dos primeiros jogos da série Pokémon, mas com algumas novas mecânicas como captura mais fácil e um visual totalmente novo que é completamente adorável. Isso os torna os jogos perfeitos para iniciantes em Pokémon.

Os jogos de linha principal mais recentes da série também estão no Nintendo Switch - Sword and Shield permite aos jogadores explorar uma terra fortemente modelada no Reino Unido, coletando novos monstros à medida que avançam.

Sua passagem de expansão principal sinaliza outra nova fronteira para a série e sugere que os jogos podem não obter o relançamento padrão com algumas atualizações - não há necessidade, graças ao DLC!

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Dan Grabham.