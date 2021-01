Novo Pokémon Snap será lançado em 30 de abril no Switch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz algum tempo que não ouvimos nada sobre New Pokémon Snap, o tão esperado seguimento de um dos jogos mais amados da era Nintendo 64.

A sequência foi anunciada no verão de 2020 com um trailer de estreia, mas não tínhamos ouvido falar muito sobre isso até agora - a Nintendo e a The Pokémon Company revelaram um novo trailer e confirmaram sua data de lançamento como 30 de abril de 2021.

Isso é bom e rápido, e faz de New Pokémon Snap uma parte importante do 25º aniversário da franquia Pokémon como um todo - uma ocasião que deve merecer um monte de anúncios ao longo do ano.

O trailer é lindo, mostrando ambientes com o tipo de detalhe e riqueza que muitos fãs sonham há anos. Mostra também o personagem do jogador, um jovem fotógrafo que vai explorar o mundo de Lental, a nova área onde o jogo se passa. Desta vez, será o Professor Mirror que será o guiador.

Parece que o gancho da história vai girar em torno de algum Pokémon brilhando com o que é chamado de fenômeno Illumina, e mal podemos esperar para descobrir mais quando colocarmos as mãos no jogo.

Parece que haverá representantes de muitas gerações diferentes de Pokédex para fotografar enquanto você faz tours guiados pelas áreas, com itens que você pode usar para encorajar poses e interação entre diferentes monstros.

