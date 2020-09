Pokémon Go se prepara para desfazer algumas alterações de bloqueio

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No início deste ano, os desenvolvedores Niantic fizeram algumas mudanças substanciais em como você pode jogar seu duradouro hit móvel Pokémon Go, tornando muito mais fácil continuar jogando, pegando e subindo de nível de monstros sem sair de casa.

Isso aconteceu por razões óbvias - com a pandemia crescendo fortemente e as pessoas ficando cada vez mais presas em casa, jogar Pokémon Go normalmente não era mais algo que muitas pessoas podiam fazer com segurança.

Agora, no entanto, algumas dessas mudanças estão sendo revertidas para algo mais próximo da velha maneira de fazer as coisas, uma tática interessante da Niantic que já está atraindo seu quinhão de perguntas.

As principais mudanças são apenas permitir que seu Pokémon colete benefícios Pokéstop automaticamente se você estiver com poucos suprimentos, em vez de, como uma coisa natural, a quantidade de caminhada necessária para chocar ovos voltando ao normal e o incenso mais uma vez apenas aumentando sua atração Pokémon quando você está andando.

Isso não reverte todas as alterações que a Niantic fez inicialmente, mas ainda representa uma pequena mudança na expectativa de atividades ao ar livre, e isso está causando preocupação para alguns, que apontariam isso com muitos países ao redor do mundo experimentando uma segunda onda de COVID-19 e os EUA continuam a ver um grande número de casos, mas não mudou o suficiente para justificar a reversão.

De qualquer forma, dependendo de qualquer mudança no coração, o novo sistema estará em vigor para jogadores de Pokémon Go a partir de 1º de outubro.

Escrito por Max Freeman-Mills.