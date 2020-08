Pokémon Go poderá obter plano de assinatura pago em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pokémon Go poderia adotar um modelo de assinatura paga, de acordo com pistas encontradas no código-fonte do jogo.

Uma categoria de serviço de assinatura foi encontrada na seção da loja do código Pokémon Go pelo usuário do Reddit martycochrane.

Ele dá alguns detalhes no site sobre todos os dados extraídos do APK mais recente, mas o achado da assinatura corresponde a rumores anteriores sobre um possível movimento da Niantic.

Como isso vai funcionar não está claro. As respostas sob sua postagem variam de entusiasmados, com os fãs esperando que isso signifique que você pode pagar uma taxa mensal para compras no jogo, a céticos. Alguns acreditam que o script in-code pode ser apenas uma referência ao link já existente entre Pokémon Go e Pokémon Home.

Esperançosamente, descobriremos mais em breve.

Outras coisas encontradas durante a mina de dados incluem o fato de que Megas são seu próprio nível de raid - que os jogadores irão instantaneamente entender e aplaudir - e que há um novo tipo de missão especificamente para Mega evoluindo.

O Mega Evolved-Pokémon chegará ao jogo "ainda este ano", tendo sido apresentado pela The Pokémon Company em meados de junho . Eles foram apresentados à franquia em Pokémon X e Y no Nintendo 3DS e têm sido altamente solicitados pela comunidade Go por um longo tempo.

Escrito por Rik Henderson.