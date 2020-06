Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Pokémon Company não está de pé atrás dos louros após a recepção bem-sucedida de seu trailer do New Pokémon Snap - é seguida por outro vídeo de Pokémon Presents, desta vez dedicado inteiramente ao seu novo lutador de arena online, Pokémon Unite.

Os melhores jogos da Nintendo Switch a serem lançados em 2020 e além

O jogo usa o modelo clássico de MOBA (arena de batalha on-line para vários jogadores), criado por gigantes do gênero como League of Legends e DOTA 2, mas dá uma guinada clara ao Pokémon.

Os jogadores escolhem Pokémon icônicos para controlar, ao longo das gerações dos jogos, e ao longo de uma partida têm a oportunidade de subir de nível e evoluir para formas mais poderosas, escolhendo novos poderes para se adequar ao estilo de jogo e à situação da partida.

Os jogadores batalham em mapas simétricos, pontos bancários enquanto lutam e capturam Pokémon selvagens ao redor do mapa, e de fato se eliminam antes de depositar esses pontos em pontos estratégicos de "objetivo" no território da oposição. À medida que o cronômetro diminui, essas pontuações podem ser multiplicadas para aumentar a tensão.

O jogo será jogável nas plataformas móveis e no Switch, com crossplay ativado, e esse foco móvel é explicado pelo envolvimento dos Tencent Games, cada vez mais massivos, com os quais a Pokémon Company fez parceria no título. Ainda não há data de lançamento, mas o jogo será "gratuito para começar", sugerindo que haverá desbloqueios e mais vínculos com as compras dentro do jogo.