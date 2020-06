Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Pokémon Go da Niantic receberá Pokémon Mega-Evoluídos ainda este ano.

O anúncio foi feito durante o evento de vídeo Pokémon Presents em 17 de junho de 2020, juntamente com a inauguração do Pokémon Snap para Nintendo Switch .

Mas o que são Pokémon Mega-Evoluídos? E o que você pode esperar para ser adicionado quando eles chegarem?

Tentamos responder a essas perguntas com base no que sabemos por enquanto.

Em 2020, Mega Evolution chegará ao Pokémon GO! Você pode encontrar Pokémon Mega-Evoluídos no mundo real! #PokemonGO pic.twitter.com/o25v1onTaT - Pokémon GO (@PokemonGoApp) 17 de junho de 2020

Introduzido pela primeira vez com Pokémon X e Y no Nintendo 3DS , o Mega Evolution pode ocorrer nas batalhas de Pokémon se um treinador segurar uma pedra-chave e cada Pokémon possuir a Mega Stone correta.

É um efeito temporário que torna esse Pokémon específico mais forte durante a batalha. Não pode ser ativado fora da batalha, pelo menos na série RPG.

Como será usado no Pokémon Go ainda não foi revelado. O CEO e presidente da Companhia Pokémon, Tsunekazu Ishihara, explicou durante o fluxo online Pokémon Presents que veremos "uma nova visão da Mega Evolution", que "aproveita a jogabilidade única do Pokémon Go".

Isso pode significar que você pode encontrar Pokémon Mega-Evoluídos fora das batalhas. Ou você pode ter que coletar pedras-chave e Mega Pedras para usá-las para melhorar seu próprio Pokémon.

Sem dúvida, descobriremos nas próximas semanas e meses.

De acordo com a Bulbapedia online, criada por fãs, 46 tipos diferentes de Pokémon evoluídos podem ser Mega-Evoluídos - 26 de X e Y, 20 de Omega Ruby e Alpha Sapphire. Alguns, incluindo Charizard, podem ser Mega-Evoluídos em dois tipos diferentes, dependendo da Mega Stone realizada.

Um Pokémon Mega-Evoluído é prefixado com a palavra "Mega", como em "Mega Venusaur".

Os Pokémon que podem ser Mega Evolved são:

De Pokémon X e Y

Abomasnow

Absol

Aerodáctilo

Aggron

Alakazam

Ampharos

Blastoise

Blaziken

Charizard

Garchomp

Gardevoir

Gengar

Gyarados

Heracross

Houndoom

Kangaskhan

Lucario

Manectric

Mawile

Medicham

Mewtwo

Pinsir

Scizor

Tyranitar

Venusaur

Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire

Altaria

Audino

Beedrill

Camerupt

Diancie

Gallade

Glalie

Latias

Latios

Lopunny

Metagross

Pidgeot

Rayquaza

Sableye

Salamence

Sceptile

Sharpedo

Slowbro

Steelix

Swampert

Ainda não sabemos se todos ou apenas alguns deles entrarão no Pokémon Go.

No momento, a The Pokémon Company disse apenas que o Mega Evolution está chegando ao jogo em "2020". No entanto, alguns sugeriram que ele chegaria ao jogo em breve.

Uma linha de pensamento é que a Niantic evitará uma atualização tão grande até que mais restrições de bloqueio sejam levantadas em países ao redor do mundo.

Embora tenha adicionado uma série de novos recursos para tornar o jogo de AR mais fácil de jogar em casa, encontrar Pokémon Mega-Evoluídos seria, sem dúvida, mais emocionante ao viajar para fora. Pode ser por isso que ainda não há uma data definida.