Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Pokémon Company anunciou um novo jogo em breve para o Nintendo Switch , trazendo de volta à vida a sub-franquia Pokémon Snap, há muito adormecida.

O jogo verá jogadores explorando rotas turísticas em ilhas imaculadas, onde Pokémon de todas as formas e tamanhos estão construindo suas casas, fotografando-os em um percurso de safári.

O Pokémon Snap original para o Nintendo 64 era um spin-off muito amado, que oferecia uma visão relaxante do mundo dos Pokémon sem o desafio de batalhas ou subir de nível e dava uma visão mais naturalista de como o mundo poderia realmente aparecer com mais fidelidade gráfica alimentando-o.

Isso está aumentando o nível do Novo Pokémon Snap, como você pode ver no trailer abaixo, que começa na marca de 5:22 da apresentação.

O jogo parece ser a renderização mais sofisticada do universo Pokémon de um jogo até agora, e já colocou os fãs no caminho das comparações visuais para os jogos principais mais recentes, Sword e Shield. Isso é obviamente um pouco simplista, dadas as diferentes naturezas do mundo do jogo e o escopo do jogo.

Ainda assim, o resultado final é que o Novo Pokémon Snap parece extremamente bonito desse vislumbre limitado. Também não estamos recebendo muito mais informações nesta fase - o novo site do jogo não fornece uma indicação de uma janela de lançamento, embora isso provavelmente seja esclarecido no devido tempo.

Por enquanto, estamos felizes em aguardar o que provavelmente será outro título agradável e calmante para adicionar à já impressionante biblioteca do Switch.