Pokemon Go lança novo Pokémon Mythical: It Genesect?

A Niantic está oferecendo uma nova maneira de capturar Pokémons Lendários este mês no Pokemon Go, e está adicionando um novo Pokemon Mítico.

A conta oficial do Pokemon Go no Twitter provocou recentemente um novo Pokémon Mítico, postando uma imagem de pegadas fossilizadas. O tweet também prometeu que "algo mítico está chegando". Mas a Niantic ainda não confirmou qual o novo Pokémon Mítico que você pode esperar.

Se você adicionar essas dicas, é muito provável que Genesect, um Pokémon Bug / Steel visto pela primeira vez nas parcelas de quinta geração do Pokémon Black e White. É um monstro mítico dos tempos antigos que foi revivido pelo malvado Team Plasma. Agora, Niantic não disse quando este Pokémon Mítico chegará ao Pokemon Go, mas, como dissemos, alguns outros Legendaries estão disponíveis no momento.

No momento, o Thundurus está disponível no jogo, e alguns outros lendários também estarão disponíveis para fins de semana especiais de invasões ao longo de março. Ainda existem alguns eventos configurados para este mês, incluindo o Dia da Comunidade em 15 de março e o Pokémon Psíquico Abra.

Niantic também adicionou Registeel e Cresselia para a temporada da Go Battle League.

