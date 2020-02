Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Já faz muito tempo, mas o Pokémon Home, a mais nova solução de armazenamento e movimentação de monstros para os fãs de Pokémon, foi lançado.

O aplicativo já está disponível para o seu smartphone iOS ou Android e para o Nintendo Switch, o que também significa que 35 monstros que você não podia capturar ou mover anteriormente para um dos jogos mais recentes, Sword ou Shield, agora são transferíveis para esses títulos.

Também existem alguns grandes atrativos nessa lista, sejam clássicos de primeira geração, como Bulbasaur e Squirtle, ou lendas de jogos anteriores, incluindo Mewtwo e Celebi.

Isso será música para os ouvidos dos colecionadores, mas o sistema é um pouco complexo por enquanto. Há assinaturas em jogo, em resumo. A versão gratuita do Pokémon Home permite armazenar até 30 Pokémon e trocá-los um por vez.

Se você deseja acessar a camada Premium, isso custará R $ 2,99 / US $ 2,99 por 30 dias, R $ 4,99 / US $ 4,99 por 90 dias e R $ 15,99 / US $ 14,99 por um ano. Aumenta seu limite de armazenamento para 6.000 monstros e permite que você ofereça três para negociar ao mesmo tempo, em vez de um.

A lista de monstros que podem ser importados para Sword and Shield também aumentará com o tempo. À medida que as expansões dos jogos chegarem, mais monstros estarão disponíveis para coletar. Dito isto, ainda parece improvável que eles sejam capazes de hospedar todo o Pokédex de monstros já criados, para desgosto de alguns fãs.

Por enquanto, você pode mover seus monstros do sistema de armazenamento mais antigo, o Pokémon Bank, e atualizar para a nova versão (embora eles não possam ser movidos de volta depois que você o tiver).

Espera-se também que o Pokémon Home se torne compatível com o gigante móvel sempre evolutivo que é o Pokémon Go a tempo, embora não haja uma data fixa para quando podemos esperar essa funcionalidade.