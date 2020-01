As batalhas de jogadores online de Pokémon Go estão finalmente começando a rolar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Já se passaram alguns anos desde o lançamento maciço do Pokémon Go no verão de 2016, e desde o início os jogadores se perguntam se serão capazes de batalhar nas equipes uns dos outros online.

Foi apenas no ano passado, porém, que o desenvolvedor Niantic finalmente disse que o recurso estava chegando , na forma da Go Battle League. Agora, finalmente, a atualização está sendo lançada para jogadores de todo o mundo, de uma maneira inicial, permitindo que eles batalhem remotamente pela primeira vez.

De fato, a Niantic já teve que interromper o lançamento para garantir que o recurso não armazene seus servidores e impeça os jogadores de se conectarem.

Treinadores, para garantir um lançamento suave dos recursos e evitar problemas no servidor, pausamos temporariamente o lançamento da GO Battle League. Forneceremos atualizações assim que pudermos. - Pokémon GO (@PokemonGoApp) 29 de janeiro de 2020

No entanto, a batalha na Go Battle League agora é um recurso ao vivo para muitos. Por padrão, você estará qualificado para a liga, com cinco batalhas a disputar, mas poderá ganhar mais cinco batalhas andando cinco quilômetros. Esse limite está disponível três vezes ao dia; portanto, se 15 quilômetros parecer frio para você, faça isso. Se você não conseguir ser tão ativo assim, poderá se recuperar após os primeiros dois quilômetros usando PokéCoins.

Ao jogar na liga, suas vitórias ganharão Stardust, outros itens e até Pokémon, incluindo a chance de conhecer o Pikachu Libre, uma variante de Pikachu com tema de luchador.

Os jogadores também poderão comprar um Passe de Batalha Premium para obter mais recompensas e itens durante a batalha.

As batalhas irão girar através de diferentes níveis de liga no jogo para dar aos jogadores a chance de experimentar durante esta aparente fase "pré-temporada" do recurso, que Niantic diz que permitirá ajustar e equilibrar o sistema para obter o máximo de diversão e justiça .