O projeto Leonardo da Sony é um controlador orientado para acessibilidade PS5

(Pocket-lint) - A Sony anunciou um controlador PlayStation 5 personalizável que foi projetado para facilitar o acesso das pessoas com necessidades de acessibilidade aos jogos.

Ditado Projeto Leonardo, o novo kit de controlador foi anunciado pela Sony durante o evento CES 2023 em Las Vegas, juntamente com um post no blog PlayStation. Lá, ficamos sabendo que o kit de controlador funcionará fora da caixa, mas também pode ser fortemente customizado para garantir que ele precise das necessidades de todos. A Sony diz que quer que todos para as pessoas possam jogar mais facilmente e com mais conforto como resultado deste lançamento.

O projeto Leonardo é na verdade duas coisas - hardware e software que podem ser ambos customizados conforme necessário.

Na frente do hardware, a Sony diz que os jogadores PS5 podem "criar uma ampla gama de layouts de controle" com botões e até mesmo a distância do bastão do controlador, todos ajustáveis e intercambiáveis. Os botões também podem ser programados para suportar qualquer função, enquanto as opções de software significam que vários botões também podem ser mapeados para a mesma função quando necessário. Além disso, os perfis do controlador são suportados para facilitar a comutação entre as configurações.

Dois dos novos controladores também podem ser pareados com um único controlador DualSense, criando um único controlador virtual que pode ser usado para jogar jogos.

Infelizmente, como acontece tanto no CES, é aí que a informação pára. Não sabemos quanto custará o Projeto Leonardo ou quando ele será colocado à venda, nem temos um nome próprio. Mas o fato de que isso está acontecendo é obviamente uma boa notícia. A Sony diz que trabalhou com especialistas na AbleGamers, SpecialEffect e Stack Up, de modo que podemos estar bastante confiantes de que esta coisa vai realmente ajudar as pessoas a jogar seus jogos também.

Escrito por Oliver Haslam.