Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Naughty Dog começou o desenvolvimento na The Last of Us Part 3, de acordo com um renomado leaker online.

Diz-se que o co-presidente do estúdio, Neil Druckmann, começou a trabalhar na seqüência, embora seja provável que seja numa fase muito precoce, portanto não espere um anúncio oficial em breve.

O cartaz do Twitter que deixou cair a notícia é @ViewerAnon, que é mais conhecido por seu filme e programa de TV. Entretanto, ele tem um histórico de anúncios de alguns detalhes de jogos, como o furo no Crash Bandicoor 4.

Bem, eu não estou assistindo nada, então... O próximo jogo do Dr. Uckmann é THE LAST OF US PART III que está atualmente em produção no Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy-- ViewerAnon (@ViewerAnon) 13 de dezembro de 2022

Ele também tem sido uma boa fonte de informações sobre o programa de TV The Last of Us.

Que o Cão Maroto está trabalhando em uma terceira parte de sua série O Último de Nós não é tão surpreendente, se estivermos sendo honestos. O próprio Druckmann afirma alegremente que está trabalhando em um "jogo do futuro", e o desenvolvedor vai querer capitalizar qualquer publicidade extra obtida com o programa da HBO.

A nova série começa em breve, em 15 de janeiro de 2023. Ela será mostrada pela HBO nos EUA e pela Sky / Agora no Reino Unido.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Cam Bunton.