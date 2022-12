Homem-Aranha 2 confirmado para liberação do PS5 no outono de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony confirmou que o Homem-Aranha 2 da Marvel será lançado na PlayStation 5 no outono de 2023.

A seqüência Spidey da Insominiac Games está no caminho certo para um lançamento no próximo ano e será um console exclusivo da geração atual. Ele será retirado dos eventos do primeiro jogo Spider-Man, mais o acompanhamento de Miles Morales, e contará com ambos os web-slingers para uma aventura totalmente nova.

Ainda não sabemos muito mais sobre isso, embora um trailer revelador tenha sido lançado no final de 2021, o que nos deu um vislumbre tentador do que está por vir.

O diretor criativo da Insomniac, Bryan Intihar, garantiu aos fãs que, embora o estúdio não tenha lançado nada este ano, é porque tem sido difícil trabalhar na sequela altamente esperada: "Que ano foi para o PlayStation Studios; aqui na Insomniac Games temos tido uma admiração absoluta pelo trabalho de nossos colegas", disse ele.

"Parabéns a todos pelo sucesso de 2022... e aqui está o próximo ano sendo tão emocionante quanto continuamos a preparar o Homem-Aranha 2 da Marvel para o lançamento no próximo outono".

Os próximos 12 meses prometem ser emocionantes para a PlayStation em outras áreas também, não menos graças ao lançamento do fone de ouvido PSVR2 em fevereiro.

