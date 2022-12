Resident Evil Village recebe uma atualização gratuita do PS VR2 22 de fevereiro de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sony e Capcom confirmaram que a Resident Evil Village receberá uma atualização PlayStation VR2 gratuita em 22 de fevereiro de 2022, tornando toda a história principal disponível no modo VR.

A notícia chega quando a PlayStation VR2 está cada vez mais próxima da realidade com acessórios agora disponíveis para pré-encomenda por aqueles que têm os $549,99 / 599,99 / £529,99 sobressalentes à mão. A confirmação de download gratuito vem através do blog PlayStation, com o produtor Resident Evil Village da Capcom observando que o download estará disponível assim que a PlayStation VR2 for lançada.

O anúncio também aponta que o jogo fará pleno uso dos gráficos 4K HDR e dos recursos de rastreamento ocular da PlayStation VR2, enquanto os jogadores poderão desfrutar de vibração, recuo e resistência dos controladores - um em cada mão - enquanto interagem com objetos do mundo ao seu redor. E sim, pois eles também disparam armas.

O download gratuito exigirá, é claro, que os jogadores já tenham Resident Evil Village ou Resident Evil Village Gold Edition instalados. Assumindo que eles tenham tudo ao quadrado, é apenas um caso de espera para que o fone de ouvido chegue antes de ter tudo pronto.

O PlayStation VR2 é a segunda tentativa da Sony de instalar um fone de ouvido VR com a oferta original do PS4 agora há muito tempo no dente. Este modelo atualizado promete resolver muitos dos problemas do fone de ouvido original, não menos importante o uso de um único cabo USB-C para conectividade com o console PS5 propriamente dito.

