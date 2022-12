Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Após a incrível jornada que empreendeu em Horizon Forbidden West, Aloy está longe de estar pronta - ela estará de volta em um grande DLC para o jogo, Burning Shores.

Os embrulhos estão agora fora desta expansão em Los Angeles, e temos todos os detalhes chave para você aqui mesmo, então leia para saber mais.

Data de lançamento do Horizon Forbidden West Burning Shores DLC

Temos uma data de lançamento para Burning Shores em dezembro de 2022, quando a Sony e a Guerrilla confirmaram que ela será lançada em 19 de abril de 2023.

O conteúdo para download foi revelado no The Game Awards, os prêmios anuais de jogos e a vitrine de trailers.

Plataforma Horizon Forbidden West Burning Shores DLC

A parte mais controversa do que normalmente seria um anúncio bastante rotineiro é que Burning Shores não está vindo para as duas plataformas que hospedaram o Forbidden West.

A Guerrilla Games tomou o que chama de "decisão difícil" de trazer apenas o DLC para a PlayStation 5, uma vez que aparentemente ultrapassa o que o PS4 pode gerenciar tecnicamente.

Isso significa que você precisará atualizar se você jogou o jogo base no PS4, já que o DLC não virá ao seu console como ele está.

Trailer DLC Horizon Forbidden West Burning Shores

Até agora, houve apenas um trailer para Burning Shores, mas é bastante impressionante, como você pode ver abaixo.

Ele mostra um monte de locais que Aloy visitará, assim como o que parece ser um novo robô titânico para ela enfrentar, atualmente ocupando as colinas de Hollywood.

História da Horizon Forbidden West Burning Shores DLC

Parece que o pós-apocalipse que atravessou grande parte da América do Norte no mundo de Aloy tratou Los Angeles de forma particularmente dura.

É aqui que será definido Burning Shores, e foi confirmado que em termos de linha do tempo será um coda após o fim da história do Oeste Proibido.

LA foi transformada em um arquéélago vulcânico, que será desafiador e perigoso de navegar graças aos fluxos de lava, assim como a seus violentos habitantes robóticos.

Sabemos que haverá novos personagens para conhecer e histórias para desvendar, mas teremos que esperar até que mais seja revelado antes de podermos entrar em mais detalhes.

Jogabilidade do Horizon Forbidden West Burning Shores DLC

Pelo que a Guerrilha mostrou até agora, presumimos que Burning Shores será basicamente mais do Oeste Proibido, embora em uma nova área que presumivelmente será menor e mais concentrada do que o mapa principal do jogo.

LA estará aberta à exploração por terra, água e ar nas costas em Sunwing, algo que é proeminente nas capturas de tela e no trailer lançado até agora.

Isto faz com que pareça que será um playground bastante dinâmico. Esperamos emaranhar com novos tipos de inimigos e colocar nossas mãos em alguns novos armamentos e ferramentas, mas tudo isso terá que esperar por uma confirmação total antes do lançamento do DLC.

