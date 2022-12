Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A PlayStation proporcionou uma maneira agradável de descobrir definitivamente o que você passou seu ano jogando, para aqueles que estão curiosos ou apenas querem flexionar.

É muito fácil de se embrulhar, e você será guiado por algumas categorias diferentes de estatísticas antes de ver uma carta final que você pode compartilhar com seus amigos.

Como obter o seu PlayStation Wrap-Up

Para obter seu próprio Wrap-Up, basta ir a esta página no site PlayStation.

Se ainda não o fez, você será solicitado a entrar na conta PlayStation que lhe interessa.

Uma vez conectado, você poderá começar a visualizar seu Wrap-Up.

Porém, fique avisado - os servidores parecem estar levando um pouco de pancada, então você pode ter que recarregar a página algumas vezes antes que ela funcione.

No final do seu Wrap-Up você terá duas coisas - primeiro, uma imagem compartilhável mostrando seu jogo principal e algumas estatísticas de manchetes, como a nossa abaixo.

Em segundo lugar, você receberá um código para um avatar temático que você pode atribuir ao seu perfil. Estes códigos não são exclusivos, embora estejam bloqueados por região, para que você possa compartilhá-los com amigos.

Para nossos leitores na América do Norte, você pode obter os códigos para cada avatar no Tweet abaixo, cortesia do excelente Wario64 no Twitter.

Códigos de avatares Astro Bot gratuitos para PSN:



C5CD-C2NJ-R239 Wrap-Up 2022

CPDR-JFN9-TJA2 Action-Adventure

H75N-8HNP-H5EP Fighting

MNNX-CXNG-L6GB Driving/Racing

BA5N-RNNE-P3EK Shooter

2LJB-8JND-4H9G Sports pic.twitter.com/n6hzvz9TNg- Wario64 (@Wario64) 13 de dezembro de 2022

Isso deve ser tudo o que você precisa para acessar seu próprio Wrap-Up, então aproveite para refletir sobre um ano esperançosamente frutífero de jogos!

