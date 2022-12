O Death Stranding 2 é real e está chegando ao PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não tão quente nos calcanhares do popular jogo de 2019 Death Stranding, a lenda do jogo Hideo Kojima está trabalhando em seu próximo projeto - Death Stranding 2.

O nome Death Stranding 2 do jogo é aparentemente apenas um título funcional no momento, embora seja isso que Kojima Productions está usando em todo o seu material promocional, de modo que afinal poderia muito bem vir a ser o nome final. E embora não saibamos muito sobre o jogo além de um trailer estelar, há algumas coisas que sabemos.

Sabemos, por exemplo, que Norman Reedus e Léa Seydoux retornam ambos para esta segunda iteração enquanto Elle Fanning, Shioli Kutsuna e Troy Baker estão sendo adicionados ao elenco desta vez. Também sabemos que o jogo chegará à PlayStation 5 também, sem confirmação de qualquer outra versão disponível - portanto, nenhuma palavra ainda em uma versão para PC. O jogo original acabou sendo lançado no PC Game Pass, de modo que há precedentes pelo menos lá.

Quanto ao jogo em si, você realmente deveria assistir ao trailer para ter uma idéia do que está acontecendo. É adequadamente cinematográfico e o que estamos vendo aqui parece ser o tipo de coisa que nos foi dito para esperar da potência do PlayStation 5. As expectativas já eram altas antes que soubéssemos que o jogo era oficialmente oficial. Agora eles estão prontos para chegar ao campo de febre.

Não temos nenhum cronograma para quando esta coisa estará pronta para jogarmos, mas isso virá em breve. Por enquanto, é hora de assistir à repetição daquele trailer até que o façamos.

Escrito por Oliver Haslam.