Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sam Porter Bridges está de volta, baby.

A Death Stranding ofereceu uma mistura única de sistemas de jogabilidade e narrativa, e tem atraído um culto de seguidores nos anos desde seu lançamento. Agora, uma sequela está a caminho da Kojima Productions.

Aqui estão todos os detalhes chave, incluindo dicas sobre sua história, os trailers lançados até agora, e muito mais.

Trailer Death Stranding 2

O Death Stranding 2 foi anunciado no The Game Awards em dezembro de 2022 com um trailer reluzente e uma aparição do próprio Hideo Kojima.

É um trailer bastante longo com alguns personagens que retornam e algumas imagens clássicas bizarras de Kojima.

Data de lançamento do Death Stranding 2

O anúncio do Death Stranding 2 é uma grande notícia, mas não veio com nenhuma data de lançamento anexa.

Não temos sequer uma janela, e adivinharíamos que se o jogo estivesse indo para 2023 este fato teria sido confirmado.

Portanto, nos sentiríamos bastante seguros ao prever que não estaríamos jogando Death Stranding 2 até 2024, na melhor das hipóteses.

Plataformas do Death Stranding 2

Outra grande parte do anúncio do Death Stranding 2 é que ele será um exclusivo PlayStation 5 - pelo menos no lançamento, de qualquer forma.

Imaginamos que chegará ao PC mais rapidamente do que o longo processo necessário para o primeiro Death Stranding, mas por enquanto é apenas a PlayStation 5 que foi confirmada como plataforma de lançamento para o jogo.

Kojima anunciou recentemente que está trabalhando em um jogo em parceria com o Xbox e a Microsoft, mas ainda não sabemos o que é isso.

História do Death Stranding 2

O primeiro Death Stranding tinha uma trama que poderia ser bastante difícil de seguir e terminou com algumas ambigüidades (isso é um pouco um eufemismo, sim).

Pare de ler se você estiver interessado em evitar aprender sobre o que aconteceu, pois teremos que tocar no território dos saqueadores aqui!

No final do último jogo, nosso herói Sam saiu da rede para viver com seu BB, agora chamado Louise, enquanto aliados como Die Hardman e Fragile encontraram novos propósitos.

Parece que do primeiro trailer ele será arrastado de volta para a mistura novamente, porém, mais velho e mais abatido. Frágil está de volta e parece ser uma mãe agora, enquanto Troy Baker está de volta como um cara vilão que poderia ser relacionado de alguma forma com Higgs do último jogo.

Honestamente, nesta fase é difícil adivinhar demais - e Kojima definitivamente vai querer isso de propósito.

Jogo de Death Stranding 2

A jogabilidade de Death Stranding foi divisiva no lançamento, meditativa e cuidadosa aos olhos de alguns, mas confusa e um pouco frustrante para outros.

Se sua seqüência seguir o mesmo modelo, estaremos novamente movendo a carga por longas distâncias usando uma variedade de opções de travessia, desde caminhadas a pé até veículos.

Dado que o tema do primeiro jogo foi tudo sobre fazer novas conexões entre locais, você pode pensar que estaremos fazendo mais do mesmo, mas o primeiro trailer para o Death Stranding 2 é sinistro.

Terminando com a pergunta se deveríamos ter nos conectado de alguma forma, nos perguntamos se o próximo jogo terá algum tipo de partida deste lado das coisas.

No entanto, ainda esperamos que a viagem seja o principal mecanismo, juntamente com os interessantes encontros de combate que aconteceram ao longo do Death Stranding.

Escrito por Max Freeman-Mills.