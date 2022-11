Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há muitos grandes negócios de jogos disponíveis nesta sexta-feira negra, mas para aqueles que procuraram desesperadamente o estoque da PlayStation 5 desde o lançamento, o Walmart pode ter as melhores notícias de todas.

Ele tem o console PS5 completo disponível para compra e, além disso, é o pacote que vem com o soberbo jogo cinco estrelas, o Deus da Guerra Ragnarök.

PlayStation 5 God of War Ragnarök bundle - agora disponível novamente Você pode finalmente obter a versão em disco da PlayStation 5, com um código de download do Deus da Guerra Ragnarök incluído, nada menos que isso. O Walmart tem atualmente um estoque de 559 dólares. Ver oferta

A PlayStation 5 tem sido extremamente popular desde o seu lançamento, sendo que a capacidade de comprar uma, muitas vezes, está além da maioria.

É um grande console, com gráficos de até 4K 120fps e uma lista de jogos verdadeiramente soberbos do tipo triple-A - não menos importante God of War Ragnarök em si.

Nós o chamamos de "pura perfeição" em nossa profunda revisão, afirmando também que "é, muito simplesmente, uma obra-prima".

A seqüência do jogo PS4 de 2018 "acrescenta pathos, emoção e pede que você use sua cúpula tanto quanto a destreza dos dedos".

Naturalmente, você pode ter que ser rápido para obter o pacote PS5, mas também não perderemos de vista outras oportunidades de outros varejistas.

Escrito por Rik Henderson.